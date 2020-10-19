Ле Таллек: французы знают Путина как очень сильного и влиятельного человека

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, получивший российское гражданство, рассказал, какие вопросы чаще всего слышит на родине, во Франции.



«Больше всего вопросов про погоду. Почему-то все уверены, что здесь 12 месяцев идёт снег, поэтому удивляются: «Как вы играете в футбол в сугробах?» Я уже устал объяснять, что зимой в чемпионате перерыв, а остальное время погода плюс-минус такая же, как во Франции. Ещё спрашивают про Путина. Французы знают его как очень сильного и влиятельного человека. Но в этом вопросе я не очень интересный собеседник, так как стараюсь держаться подальше от политики. Не хочу проблем, ха-ха!» — цитирует Ле Таллека Sport24.



Ле Таллек выступал в России с 2014 по 2015 год, защищая цвета «Мордовии». Также 30-летний француз играл за «Ренн», «Боруссию» Дортмунд, «Нант», «Говерлу» и «Црвену Звезду».

Французский футболист Ле Таллек объяснил, зачем получил российское гражданство