Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Оздоев: Вендел — хороший игрок. Конкуренция в «Зените» всегда нужна

Оздоев: Вендел — хороший игрок. Конкуренция в «Зените» всегда нужна
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о прибытии в команду хавбека Вендела, который выступает на той же позиции, что и россиянин.

«Вендел — хороший игрок. Конкуренция всегда нужна. Независимо от того, кто пришёл в команду, нужно всегда доказывать и зарабатывать место в основе», — сказал Оздоев на пресс-конференции перед матчем в Лиге чемпионов с «Брюгге».

«Зенит» объявил о переходе Вендела из «Спортинга» 6 октября. Вендел присоединился к «Спортингу» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.

Малком не примет участия в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020