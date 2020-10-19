Оздоев: Вендел — хороший игрок. Конкуренция в «Зените» всегда нужна

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о прибытии в команду хавбека Вендела, который выступает на той же позиции, что и россиянин.

«Вендел — хороший игрок. Конкуренция всегда нужна. Независимо от того, кто пришёл в команду, нужно всегда доказывать и зарабатывать место в основе», — сказал Оздоев на пресс-конференции перед матчем в Лиге чемпионов с «Брюгге».

«Зенит» объявил о переходе Вендела из «Спортинга» 6 октября. Вендел присоединился к «Спортингу» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.