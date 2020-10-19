Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак — о коронавирусе в «Брюгге»: опасения есть, но «Зенит» выполняет свою работу

Семак — о коронавирусе в «Брюгге»: опасения есть, но «Зенит» выполняет свою работу
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию в «Брюгге». Сообщалось, что у соперника сине-бело-голубых в Лиге чемпионов диагностировано несколько случаев заражения коронавирусом.

«Во-первых, хочется пожелать выздоровления заболевшим. Опасения, конечно, есть, но мы выполняем свою работу.

Я не думаю, что это серьёзным образом повлияло на состав «Брюгге». Если сравнить с их прошедшим матчем в чемпионате, то атакующая линия сохранится. Единственный вопрос — по линии обороны", — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном. Ему помогут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.

Малком не примет участия в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020