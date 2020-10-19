Семак — о коронавирусе в «Брюгге»: опасения есть, но «Зенит» выполняет свою работу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию в «Брюгге». Сообщалось, что у соперника сине-бело-голубых в Лиге чемпионов диагностировано несколько случаев заражения коронавирусом.
«Во-первых, хочется пожелать выздоровления заболевшим. Опасения, конечно, есть, но мы выполняем свою работу.
Я не думаю, что это серьёзным образом повлияло на состав «Брюгге». Если сравнить с их прошедшим матчем в чемпионате, то атакующая линия сохранится. Единственный вопрос — по линии обороны", — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.
Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном. Ему помогут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.
- 19 октября 2020
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