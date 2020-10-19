Антон Заболотный признался, что «поплыл» ещё в первом матче за «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Антон Заболотный, ныне выступающий за «Сочи», рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в дебютном матче за сине-бело-голубых.



«Если честно, я немного «поплыл» ещё в первом матче за «Зенит». Мы играли в Глазго с «Селтиком». Стою в подтрибунке, и тут начинается You’ll Never Walk Alone. Была только одна мысль: «Куда я попал? Что это?» Понятно, напротив нас был не «Ливерпуль», но «Селтик» – неплохая команда, поддержка фанатов их жёстко заряжала. Я всю жизнь мечтал об этой атмосфере, мог её представить только во сне. Она свалилась – и я остался в том же сне, не смог нормально оценить обстановку. На первое место вышла не тактика, не финты – просто борьба.



Это грандиозный опыт – могу сказать, что горд временем в «Зените». Я точно не оправдал ожиданий болельщиков, может, где-то неправильно поступал, но это было крутое время. Лучшее в моей карьере», — цитирует Заболотного Sports.ru.

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