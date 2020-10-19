«Это нападение на человека!» Легенда «Ливерпуля» раскритиковал VAR за момент с ван Дейком

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс подверг критике работу системы VAR за работу в матче красных с «Эвертоном» в 5-м туре английской Премьер-лиги (2:2).
Напомним, в начале мерсисайдского дерби полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал защитник Вирджил ван Дейк. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд. Позднее стало известно, что у Вирджила диагностировали травму крестообразных связок колена.
«Это возмутительно. Люди, принимающие решения VAR в Лондоне, смотрят на этот момент и думают про офсайд. Я просто не понимаю этого. Они не знают, о чём говорят. Я был там, и с такими технологиями, как у них, со временем, которое они дают себе на рассмотрение эпизодов, просто невозможно ошибиться. Но они умудряются! То, что сделал Пикфорд, – это не подкат, а нападение на человека!» — приводит слова Сунесса Sky Sports.
Okko Спорт покажет матч «Лидс» – «Вулверхэмптон» сегодня, 19 октября, начало — в 22:00. Okko Спорт – эксклюзивный вещатель английской Премьер-лиги в России.
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