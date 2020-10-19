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Возможность переноса матчей «Химок» в другой регион из-за коронавируса не рассматривается

Возможность переноса матчей «Химок» в другой регион из-за коронавируса не рассматривается
Футбол / РПЛ 0

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о проведении домашних матчей «Химок» без зрителей из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

«Сейчас речь идёт о запрете участия зрителей на всех мероприятиях календаря. Временные ограничения заключаются в том, что все матчи будут проводиться пока без зрителей.

Пока что не рассматриваем идею переноса матчей в другой регион. Да и не понимаем, какой регион более безопасный. Это временная мера, дальше будем принимать решение: снятие ограничений или же продление. Всё зависит от эпидемиологической ситуации.

Конечно, мы хотели бы провести матч с «Зенитом» со зрителями на домашней арене, но ничего не сделаешь. Надо соответствовать веянию времени. Основная задача — здоровье наших жителей, болельщиков. Мы всё делаем для них", — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Химки» будут проводить домашние матчи без зрителей
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