«Вест Бромвич Альбион» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 19 октября, состоится матч «Вест Бромвич Альбион» – «Бёрнли». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Кевин Френд.
«Вест Бромвич», набрав 1 очко в четырёх турах, находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (0) располагается на последней, 20-й строчке в первенстве.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2020/2021
Календарь английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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