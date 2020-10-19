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«Вест Бромвич Альбион» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Вест Бромвич Альбион» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 19 октября, состоится матч «Вест Бромвич Альбион» – «Бёрнли». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Кевин Френд.

«Вест Бромвич», набрав 1 очко в четырёх турах, находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (0) располагается на последней, 20-й строчке в первенстве.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2020/2021

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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