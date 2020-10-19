Куман: у меня нет претензий к Месси, но он может играть лучше

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал игру капитана Лионеля Месси, который забил один гол в четырёх матчах Примеры, а также поделился мнением о прогрессе команды.
«Возможно, сейчас выступления Лео могут быть лучше, но он счастлив в команде. Он усердно работает и хочет вести партнёров вперёд. У меня нет претензий к нему. Не сомневаюсь в его производительности и в том, что увидим его лучшие качества в следующих матчах.
Есть возможности для улучшения командной игры. Недоволен последним результатом, но вижу, что футболисты счастливы в клубе. Моя задача — попытаться улучшить их игру", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Следующий матч «Барселона» проведёт с «Ференцварошем» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов завтра, 20 октября.
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