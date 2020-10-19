10 футболистов претендуют на звание лучшего центрального нападающего в истории

Журнал France Football на своём сайте продолжает публиковать списки футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную всех времён.



На этот раз журналисты представили фамилии нападающих, номинированных на звание лучшего центрального форварда в истории футбола. В список не попал ни один действующий игрок.



Полный список: Деннис Бергкамп, Йохан Круифф, Кенни Далглиш, Эйсебио, Шандор Кочиш, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен, Джордж Веа.



Напомним, France Football является учредителем премии «Золотой мяч», которую ежегодно вручают лучшему футболисту Европы по итогам календарного года. Действующим обладателем награды является нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В этом году приз не будет вручён из-за пандемии коронавируса.

France Football назвал претендентов на звание лучшего атакующего хавбека в истории