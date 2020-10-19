Созин: у «Зенита» в группе ЛЧ нет грандов. Если питерцы не выйдут в весну — это провал

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о перспективах российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.



«Вчера я посмотрел весёлый матч ЦСКА и «Динамо». Но сейчас надо думать об ЛЧ – трансферное окно закрыли, начались споры, кто же поработал над переходами лучше, обсуждают, кто лучше – Влашич или Малком. Ответом будут именно еврокубки. «Зенит» в РПЛ постоянно претендует на первое место, будут ли в этом сезоне у него соперники – не знаю, но хотелось бы, чтобы «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив» конкуренцию ему составили. Но об уровне нашего чемпионата будут судить не по нашим внутренним раскладам, а именно по игре российских команд в Европе.



Вчера я следил за Моро из «Динамо» – он ведь стоит серьёзных денег. В игре он не выделялся, но загребское «Динамо» ведь его продало, и достаточно дорого. Почему я об этом вспомнил? Потому что это даёт нам понять, что у ЦСКА проходных соперников в Лиге Европы не будет. Оценивать «армейцев» по игре с московским «Динамо» не будем, а вот выводы после матчей с «Вольфсбергом» и тем более с загребским «Динамо» делать будет можно. Сегодня по составу ЦСКА из группы должен выходить.



Что касается «Зенита», то грандов в группе у него нет. Да, есть серьёзная «Боруссия», но я не припомню, чтобы им попадались «Баварии», «Барселоны» с «Реалами» или «Манчестеры». «Гент» помню, вот теперь «Брюгге», но со жребием в этом году повезло. «Зениту» желаю доказать, что миллионы они потратили не зря, что клуб по делу лидирует в РПЛ. Но если они не выйдут в весну – это провал, из какой группы тогда выходить? У питерцев самая ровная группа, думаю, так и в Бельгии считают.



Сейчас начнётся самое интересное. «Динамо» и «Ростов» уже опозорились, так что не хотелось бы в декабре слышать от наших грандов оправдания про слабые составы и тяжёлый календарь», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, виноваты будут все, но отвечать придётся Семаку Справедливо?