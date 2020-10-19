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Хавбек «Ростова» Глебов пообещал покрасить бороду в клубные цвета после забитого гола

Хавбек «Ростова» Глебов пообещал покрасить бороду в клубные цвета после забитого гола
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).

«Игра получилась интересной, было много моментов, единоборств. Нам была очень нужна эта победа. Сейчас у нас строится команда, пришло много новых игроков.

Гол плюс пас за одну игру? Да, это было впервые. Ничего особенного в тех эпизодах не было: в первом случае увидел на дальней штанге двух игроков, отдал туда передачу, и Кенто забил гол. Во время третьего гола мы просто выбежали в быструю атаку. Хочу отметить Гапечкина, который выдержал паузу и хорошо покатил мне на ход.

Молодёжь? Ребята молодцы, выкладываются на тренировках. А старшие товарищи по команде в свою очередь помогают им и дают подсказки.

Обещал покрасить бороду в цвета клуба, если забью гол? Всё сделаем!» — цитирует Глебова пресс-служба клуба.

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