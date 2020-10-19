Советник Федуна: никогда не порекомендовал бы «Спартаку» Переса. Мозес намного лучше

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию об интересе красно-белых к защитнику «Ромы» Бруно Пересу.
«Со мной никто не говорил о возможном переходе Бруно Переса в «Спартак». Не знаю, интересовался ли им клуб. Однако, если бы в «Спартаке» спросили моё мнение об этом игроке, я бы никогда не порекомендовал Переса. Мой отзыв о нём был бы на 100% негативным. Виктор Мозес намного лучше него, это бесспорно.
Дебют Мозеса? Он только приехал в новую страну. Для него в России всё новое. Давайте дадим ему время, чтобы сам Мозес понял, чего от него требует Доменико Тедеско. Я уверен, Виктор хорошо проявит себя в «Спартаке», он отличный игрок», – цитирует Камоцци Metaratings.
Итальянские СМИ сообщили, что «Спартак» делал предложение «Роме» о покупке 30-летнего правого защитника Бруно Переса, однако римляне решили оставить бразильского футболиста минимум до зимнего трансферного окна.
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