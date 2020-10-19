Голы и удаление в «Вечном дерби». Видеообзор матча «Партизан» — «Црвена Звезда»
Накануне, 18 октября, состоялся матч 11-го тура сербской Суперлиги между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». «Вечное дерби» прошло на стадионе «Партизан» в Белграде и завершилось со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд уже на 6-й минуте встречи. После перехвата передачи защитника футболисты «Партизана» разыграли комбинацию, которую завершил нападающий Филип Стеванович. В середине второго тайма, на 74-й минуте, гости сравняли счёт. Автором гола стал полузащитник Александар Катаи, реализовавший пенальти. В концовке матча «Црвена» осталась в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил хавбек Секу Саного.
«Црвена Звезда», набрав 31 очко в 11 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Сербии и опережает «Партизан» на 8 очков.
Готовимся к Вечному дерби: истории про ножи и президента Сербии, который обнулил «Звезду»
Играют при пустых трибунах, из-за вируса на поле не будет бывшего футболиста РПЛ.
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