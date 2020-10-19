France Football объявил 10 претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории

Журнал France Football на своём сайте продолжает публиковать списки футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную всех времён.



Среди игроков, номинированных на звание лучшего правого флангового нападающего, оказались сразу двое действующих игроков – обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси («Барселона») и Арьен Роббен («Гронинген»).



Список правых нападающих: Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Самуэль Это’О, Луиш Фигу, Гарринча, Жаирзиньо, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюс, Лионель Месси, Арьен Роббен.



Напомним, France Football является учредителем премии «Золотой мяч», которую ежегодно вручают лучшему футболисту Европы по итогам календарного года. Действующим обладателем награды является Месси. В этом году приз не будет вручён из-за пандемии коронавируса.

Блохин и Роналду — среди 10 претендентов на звание лучшего левого нападающего в истории