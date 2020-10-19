Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память об убитом учителе

Матчи 8-го тура французских Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания память об убитом учителе истории и географии Самюэле Пати, сообщает L'Equipe. Игроки, а также тренеры и арбитры будут носить чёрные повязки на руках.



Напомним, Самюэль Пати преподавал в колледже в городе Конфлан-Сент-Онорин. На одном из занятий, посвящённом свободе слова, Пати в качестве примера показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже учитель начал получать угрозы в социальных сетях. 16 октября 18-летний чеченец Абдулак Анзоров напал на учителя на территории школы и нанёс серию резанных ран ему в шею, после чего обезглавил Пати. Преступник попытался скрыться на машине, крича «Аллаху Акбар!», но был застрелен полицейскими.