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«Рубин» заключил контракт с 19-летним форвардом «Монако»

«Рубин» заключил контракт с 19-летним форвардом «Монако»
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим «Монако» Кириллом Климовым. Соглашение 19-летнего форварда с казанским клубом рассчитано на четыре года. Климов будет выступать за «Рубин» под 13-м игровым номером.

Кирилл — сын бывшего форварда «Рубина» Валерия Климова, выступавшего за казанский клуб в 2002 году при тренере Курбане Бердыеве.

Климов-младший — выпускник академии московского «Локомотива». С лета 2018 года играл за «Локомотив-2». В январе 2019 года перешёл в дубль бельгийского клуба «Сёркль Брюгге». Контрольный пакет акций этого клуба принадлежит Дмитрию Рыболовлеву, который является владельцем «Монако». В конце августа прошлого года форвард перешёл во вторую команду «Монако».

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