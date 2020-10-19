Алисон может вернуться в строй до конца октября

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться на поле до конца октября, утверждает Liverpool Echo.

По данным источника, футболист приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Бразилец травмировал плечо 5 октября. Ожидалось, что сроки его восстановления составят около шести недель. Голкипер точно пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (21 октября).

Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из римской «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги (три — в основном составе), в которых пропустил четыре гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.