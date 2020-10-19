Алисон может вернуться в строй до конца октября

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться на поле до конца октября, утверждает Liverpool Echo.
По данным источника, футболист приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Бразилец травмировал плечо 5 октября. Ожидалось, что сроки его восстановления составят около шести недель. Голкипер точно пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (21 октября).
Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из римской «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги (три — в основном составе), в которых пропустил четыре гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
- 19 октября 2020
-
19:00
-
18:56
-
18:41
-
18:31
-
18:29
-
18:09
-
17:58
-
17:50
-
17:46
-
17:34
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
15:42
-
15:31
-
15:18
-
15:12
-
15:07
-
14:49
-
14:27
-
14:18
-
14:07
-
14:04
-
13:47
-
13:45
-
13:03