Форвард «Динамо» Грулёв пожелал здоровья защитнику ЦСКА Карпову, которому он сломал нос

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв пожелал скорейшего восстановления защитнику ЦСКА Вадиму Карпову. В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» (3:1) Грулёв ударил Карпова локтем в лицо, в результате чего последний получил перелом носа, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
«Вячеслав Грулёв желает защитнику ЦСКА Вадиму Карпову скорейшего восстановления и возвращения на поле. Присоединяемся к пожеланиям! Здоровья, Вадим», — говорится в официальном «твиттере» «Динамо».
«Мои действия не были преднамеренными, я не хотел нанести ему травму. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы как можно быстрее восстановился и вернулся на поле», — сказал Грулёв.
18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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