В клубе ПФЛ «Новосибирск» семь случаев заражения коронавирусом

В клубе Профессиональной футбольной лиги «Новосибирск» зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом, сообщает «Сибкрай».

Коронавирус подтвердился у пяти игроков, главного тренера и массажиста. В связи с этим они пропустили матч 12-го тура ПФЛ с «Ладой-Тольятти» (2:1). Остальные участники футбольного клуба в полном порядке – у них тесты на COVID-19 отрицательные.



«Весь ФК на карантин не закрылся, ушли на самоизоляцию лишь те, у кого он подтвердился. Болезнь у всех проходит бессимптомно. Мы контролируем ситуацию и сдаём анализы на ковид не реже чем раз в неделю», – сказал пресс-секретарь «Новосибирска» Дмитрий Кондратьев.

«Новосибирск», набрав 29 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 4 ПФЛ.