Гендиректор «СКА-Хабаровска» прокомментировал уход Поддубского с поста главного тренера

Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал отставку Алексея Поддубского с поста главного тренера.
«Последние результаты нашей команды никого не радуют. Восемь матчей в первенстве не можем одержать победу. Что-то разладилось, ребята потеряли уверенность в своих силах, есть нефарт, некоторые пропущенные голы просто нелепые. Мы пообщались с Алексеем Николаевичем. И он, и я считаем, что надо поменять обстановку в команде, искать новые решения, поэтому пригласить нового специалиста было бы сейчас единственным правильным выходом из сложившейся ситуации. Так что в ближайшие дни объявим имя нового главного тренера «СКА-Хабаровска», — приводит слова Кандалинцева официальный сайт клуба.
«СКА-Хабаровск», набрав в 16 турах 18 очков, занимает 14-е место в первенстве ФНЛ.
- 19 октября 2020
-
20:31
-
20:17
-
20:06
-
19:51
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:23
-
19:00
-
18:56
-
18:41
-
18:31
-
18:29
-
18:09
-
17:58
-
17:50
-
17:46
-
17:34
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
15:42
-
15:31
-
15:18
-
15:12
-
15:07