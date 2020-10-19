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Гендиректор «СКА-Хабаровска» прокомментировал уход Поддубского с поста главного тренера

Гендиректор «СКА-Хабаровска» прокомментировал уход Поддубского с поста главного тренера
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал отставку Алексея Поддубского с поста главного тренера.

«Последние результаты нашей команды никого не радуют. Восемь матчей в первенстве не можем одержать победу. Что-то разладилось, ребята потеряли уверенность в своих силах, есть нефарт, некоторые пропущенные голы просто нелепые. Мы пообщались с Алексеем Николаевичем. И он, и я считаем, что надо поменять обстановку в команде, искать новые решения, поэтому пригласить нового специалиста было бы сейчас единственным правильным выходом из сложившейся ситуации. Так что в ближайшие дни объявим имя нового главного тренера «СКА-Хабаровска», — приводит слова Кандалинцева официальный сайт клуба.

«СКА-Хабаровск», набрав в 16 турах 18 очков, занимает 14-е место в первенстве ФНЛ.

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