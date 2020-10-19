Павел Мамаев: переживаю за «Краснодар» в еврокубках. Не чужая команда для меня
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», признался, что переживает за «быков» в Лиге чемпионов.
«Планировал завтра глянуть «Краснодар» в Лиге чемпионов. Переживаю за них в еврокубках. Как ни крути, для меня это не чужая команда», — сказал Мамаев в эфире в «инстаграме» жены Аланы Мамаевой.
Напомним, Павел Мамаев выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2019 год. В сентябре 2019 года полузащитник стал игроком «Ростова».
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» состоится завтра, 20 октября, в Ренне (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками «Ренна» и «Краснодара» по группе Е в Лиге чемпионов являются лондонский «Челси» и «Севилья».
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