Павел Мамаев рассказал, почему не дарит футболки после матчей
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, почему не дарит футболки болельщикам после окончания матчей.
«Если бы у меня было 5000 маек, то подарил бы всем. Но я даже детям домой не могу принести футболку, да и у жены её нет. Всем надо, но что поделать», — сказал Мамаев в эфире в «инстаграме» жены Аланы Мамаевой.
32-летний Мамаев является воспитанником «Торпедо». В «Ростов» перешёл в сентябре 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с ростовским клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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