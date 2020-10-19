Хавбек «Брюгге»: не боюсь коронавируса. У нас есть игроки, способные заменить заболевших

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» отметил, что не боится коронавируса.
«Не боюсь коронавируса. Да, сейчас кто-то постоянно заболевает. У нас есть несколько футболистов, подцепивших вирус. Надеюсь, больше случаев не будет. У нас есть игроки, способные заменить тех, кто не сможет сыграть завтра. Не боюсь вируса, всякое бывает.
Симон Миньоле важен для нас, он играл во многих важных матчах «Брюгге». Однако у другого нашего вратаря также достаточно заслуг. Он готов играть, что и показывает на тренировках. Ему предоставлялось не так много шансов показать себя. Но, уверен, завтра он сыграет хорошо», — приводит слова Ванакена официальный сайт «Зенита».
Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном. В бригаду войдут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.
- 19 октября 2020
-
20:31
-
20:17
-
20:06
-
19:51
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:23
-
19:00
-
18:56
-
18:41
-
18:31
-
18:29
-
18:09
-
17:58
-
17:50
-
17:46
-
17:34
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
15:42
-
15:31
-
15:18
-
15:12
-
15:07