Хавбек «Брюгге»: не боюсь коронавируса. У нас есть игроки, способные заменить заболевших

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» отметил, что не боится коронавируса.



«Не боюсь коронавируса. Да, сейчас кто-то постоянно заболевает. У нас есть несколько футболистов, подцепивших вирус. Надеюсь, больше случаев не будет. У нас есть игроки, способные заменить тех, кто не сможет сыграть завтра. Не боюсь вируса, всякое бывает.



Симон Миньоле важен для нас, он играл во многих важных матчах «Брюгге». Однако у другого нашего вратаря также достаточно заслуг. Он готов играть, что и показывает на тренировках. Ему предоставлялось не так много шансов показать себя. Но, уверен, завтра он сыграет хорошо», — приводит слова Ванакена официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном. В бригаду войдут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.