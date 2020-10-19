Защитник «Ливерпуля» Матип может не сыграть с «Аяксом»
Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом», утверждает журналист Пол Джойс в своём «твиттере».
По данным источника, футболист прошёл медицинское обследование, которое не выявило у него серьёзных проблем со здоровьем. Впрочем, главный тренер английского клуба Юрген Клопп примет решение по игроку в день матча. Напомним, «Ливерпуль» на длительный срок потерял защитника Вирджила ван Дейка, который получил тяжёлую травму.
Матип перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Шальке-04» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний камерунец провёл два матча в чемпионате Англии.
Матч «Аякс» — «Ливерпуль» состоится 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.
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