Главный тренер «Брюгге»: у прилетевших в Санкт-Петербург нет симптомов коронавируса

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» высказался о ситуации с коронавирусом в команде.



«Что касается выбывших игроков, такая ситуация сложна для всех, но нам нужно жить с этим. Мы лишились трёх важных игроков, причём трёх центральных защитников, а также нашего основного вратаря. Значит, нам придётся импровизировать, использовать крайнего защитника или полузащитника не на своей позиции.



Верю в свой молодой состав. В прошлом году наша команда уже отлично проявила себя в Лиге чемпионов. Конечно, у моих подопечных нет такого международного опыта, как у футболистов «Зенита», но, верю, мы покажем на что способны.



В прошлый четверг мы прошли тестирование на коронавирус всей командой, и все результаты были отрицательные. В субботу сделали тест для УЕФА — он показал наличие трёх положительных результатов. Больше у нас не было времени проходить тесты. Однако ни у кого из наших футболистов нет никаких симптомов, никто не чувствует себя плохо. Очень важно, чтобы у всех наших игроков было хорошее самочувствие», — приводит слова Клемана официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск.