Арбитр Федотов: у «Спартака» сначала отняли пенальти, а потом подарили

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 11-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (2:3).

«После матча долго пересматривал момент единоборства на 35-й минуте между Логашовым и Понсе. Пока смотрел повторы, в матче «Ростова» и «Ахмата» произошёл похожий эпизод между защитником хозяев и Мелкадзе. Нападающего «Ахмата» также хватали за футболку. И это точно фол. После этого поймал себя на мысли, чем этот эпизод в Ростове-на-Дону отличается от момента в Химках. И доводов, что там не было фола, не нашёл. И там, и там следовало назначить 11-метровый удар.

Момент на 56-й минуте в штрафной «Химок» для меня не 11-метровый удар. Понсе играл по мячу, Логашов ничего на нарушение правил не делал – игровой момент. Может, что-то было после удара Понсе, но это не 11-метровый удар. Выходит, сначала у «Спартака» пенальти отобрали, а потом подарили. И я был уверен, что Левников не назначит 11-метровый за этот эпизод с Понсе после просмотра повтора. Может, в голове у него сидел момент на 35-й минуте, который он пересматривал в перерыве.

На 84-й минуте Левников совсем уж начал играть с огнём. Если бы не сейв Максименко, арбитра просто уничтожили бы. Судья пусть Максименко бутылку проставит, спартаковец его спас – говорю о сейве в конце матча при счёте 3:2. Левников ошибся при втором голе, назначив аут не в ту сторону. После него «Химки» забили второй мяч и понеслись вперёд. Это ошибка Левникова, он должен был понимать, что мяч ушёл от игрока хозяев. Но после аута было несколько передач, так что за это оценка Левникова не снижается. Хотя судью всё равно бы сожрали за тот аут, припомнили бы ему момент с Понсе. Аут в центре поля – вроде бы пустяк, а в итоге всё Тушино сгорело бы. Оценка у Левникова — 7,3", — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.