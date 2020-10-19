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«Вест Бромвич» и «Бёрнли» поделили очки в матче АПЛ

«Вест Бромвич» и «Бёрнли» поделили очки в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

Матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась вничью со счётом 0:0.

На 38-й минуте нападающий «Вест Бромвича» Карлан Ахирни-Грант отправил мяч в ворота «Бёрнли». Главный арбитр встречи Энтони Тейлор воспользовался помощью VAR и определил офсайд в эпизоде. Гол не был засчитан.

«Вест Бромвич» набрал 2 очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (1) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 5 матчах набравший 13 очков. В следующем туре чемпионата Англии «Вест Бромвич» сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Бёрнли» примет «Тоттенхэм». Встреча состоится 26 октября.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
19 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Окончен
0 : 0
Бёрнли
Бёрнли
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