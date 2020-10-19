«Вест Бромвич» и «Бёрнли» поделили очки в матче АПЛ

Матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась вничью со счётом 0:0.



На 38-й минуте нападающий «Вест Бромвича» Карлан Ахирни-Грант отправил мяч в ворота «Бёрнли». Главный арбитр встречи Энтони Тейлор воспользовался помощью VAR и определил офсайд в эпизоде. Гол не был засчитан.



«Вест Бромвич» набрал 2 очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (1) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 5 матчах набравший 13 очков. В следующем туре чемпионата Англии «Вест Бромвич» сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Бёрнли» примет «Тоттенхэм». Встреча состоится 26 октября.