Шомуродов — в стартовом составе «Дженоа» на матч Серии А с «Вероной»

Нападающий Эльдор Шомуродов выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч итальянской Серии А с «Вероной». Встреча состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне. Начало встречи — в 21:45 мск.
«Верона»: Сильвестри, Эмперор, Чеккерини, Ловато, Фараони, Илич, Вьера, Лазович, Колли, Тамезе, Фавилли.
«Дженоа»: Перин, Сапата, Бани, Мазьелло, Гильоне, Радованович, Бадель, Ровелла, Чиборра, Пандев, Шомуродов.
Напомним, 1 октября «Ростов» объявил о переходе нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа». Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В прошлом сезоне Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата России.
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