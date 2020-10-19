Гендиректор «Шахтёра»: в матче с «Реалом» нужно показать тот футбол, в который верим

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Прежде всего ожидаю хорошей игры, ту, которую показывает „Шахтёр“. Все мы понимаем, куда едем и с кем будем играть. Много футболистов у нас выпало из-за коронавируса. Дай Бог, они подтянутся к матчу с Реалом». Но мы все понимаем: когда ребята около 10 дней не тренируются, на все 100 процентов им сложно себя показать. Поэтому просто должны сыграть в свой футбол, чтобы перед болельщиками не было стыдно, показать тот футбол, в который верим и в который играем. Естественно, хотелось бы с положительным результатом", — приводит слова Палкина официальный сайт клуба.
Матч «Реал» — «Шахтёр» состоится 21 октября.
- 19 октября 2020
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