Защитник «Милана» вылечился от коронавируса
Защитник «Милана» Леонардо Дуарте вылечился от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
«Дуарте прошёл повторное тестирование на коронавирус. Результат его теста оказался отрицательным. Лео уже приступил к тренировкам с командой», — говорится в заявлении «Милана».
Ранее от инфекции излечилась нападающий миланского клуба Златан Ибрагимович. Форвард вернулся к рабочему процессу. 17 октября Ибрагимович оформил дубль в матче чемпионата Италии с «Интером» (2:1).
«Милан» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Ромой». Чемпионом Италии в прошлом сезоне стал туринский «Ювентус».
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