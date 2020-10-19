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Защитник «Милана» вылечился от коронавируса

Защитник «Милана» вылечился от коронавируса
Футбол / Италия 0

Защитник «Милана» Леонардо Дуарте вылечился от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Дуарте прошёл повторное тестирование на коронавирус. Результат его теста оказался отрицательным. Лео уже приступил к тренировкам с командой», — говорится в заявлении «Милана».

Ранее от инфекции излечилась нападающий миланского клуба Златан Ибрагимович. Форвард вернулся к рабочему процессу. 17 октября Ибрагимович оформил дубль в матче чемпионата Италии с «Интером» (2:1).

«Милан» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Ромой». Чемпионом Италии в прошлом сезоне стал туринский «Ювентус».

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