В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено восемь случаев заражения
На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.
Новая волна проверок прошла с 12 по 18 октября. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошло 1575 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты восьми тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на десять дней. Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После пяти туров лидером соревнований является «Эвертон», набравший 13 очков. В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.
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