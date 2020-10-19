В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено восемь случаев заражения

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.



Новая волна проверок прошла с 12 по 18 октября. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошло 1575 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты восьми тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на десять дней. Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После пяти туров лидером соревнований является «Эвертон», набравший 13 очков. В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.