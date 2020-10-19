C. Ребров: когда «Динамо» разгромило «Барселону» — 4:0, Фигу сказал, что мы их уничтожили

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров, в бытность игроком выступавший за киевское «Динамо», поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Очень горжусь своей командой, потому что играть с «Барселоной» — это прекрасно. У меня произошло подобное 25 лет назад, и это опыт всей жизни. В этом году мы сыграем и с «Ювентусом». Эти воспоминания останутся навсегда, ими нужно насладиться в полной мере.



В 1993 году мы обыграли великую «Барселону» со счётом 3:1, но в ответном матче на своём стадионе они обыграли нас — 4:1. Для нас всё было новым. Когда приехали на „Камп Ноу“, не могли привыкнуть к размерам. Играть было непросто. В сезоне-1997/1998 всё было по-другому. У нас было больше опыта и уверенности. Мы выиграли — 4:0. Помню, после матча говорил с Фигу, и он сказал мне, что мы их уничтожили. Мы не давали им контролировать мяч, у нас было много шансов. Это был отличный момент для нас и для всего украинского футбола», — приводит слова Реброва AS.