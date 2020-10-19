Луческу: Роналду – выдающийся игрок. «Ювентус» сильнее, когда он на поле

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
«Такие команды, как «Ювентус», могут использовать разную тактику, потому что у них много опытных, качественных игроков. Они могут играть по схеме 4-4-2 или 3-4-2-1 в атакующем варианте, но мотивация и дисциплина игроков являются ключевыми элементами, а не схема. На этом уровне тренер должен адаптироваться к игрокам, которые есть в его команде.
Криштиану Роналду — выдающийся игрок, который может делать разницу. Если он не забивает, то становится сам не свой. Конечно, «Ювентус» сильнее, когда он на поле", — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.
Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится 20 октября. Роналду пропустит матч из-за заражения коронавирусом.
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