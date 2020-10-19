Лэмпард: в матче с «Севильей» в ЛЧ «Челси» необходимы концентрация и дисциплина

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«Просто потрясающе, что у нас есть возможность набираться опыта на таком уровне, потому что здесь ты играешь против лучших команд Европы, и в прошлом сезоне мы играли с мюнхенской «Баварией». В Лиге чемпионов сразу виден класс команд, с которыми ты играешь. В прошлом сезоне мы были ещё молодой командой, и многие из ребят впервые выступали в Лиге чемпионов, но теперь мы можем пользоваться тем опытом, который уже имеем. «Бавария» стала отличной проверкой для молодёжи, стало понятно, к какому уровню необходимо стремиться.
Концентрация и дисциплина – здесь эти качества нужны как никогда, особенно в матчах с таким противником, как «Севилья». Я не перестаю говорить о том, что надо много работать, что всему своё время. У нас есть новички в команде, и вполне понятно, что я часто говорю о контроле над игрой. Всё должно быть наработано со временем. Этот урок нужно вовремя усвоить», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Севилья» состоится завтра, 20 октября, в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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