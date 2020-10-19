«Дженоа» с Шомуродовым сыграл вничью с «Вероной»
В матче 4-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась вничью со счётом 0:0.
Нападающий Эльдор Шомуродов вышел на поле в стартовом составе «Дженоа» и был заменён на 63-й минуте встречи. Вместо него вышел форвард Джанлука Скамакка. Напомним, 1 октября Шомуродов перешёл из «Ростова» в «Дженоа». Защищал цвета «Ростова» с 2017 года.
«Верона» набрала 7 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (4) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Милан», в 4 встречах набравший 12 очков. В следующем туре чемпионата Италии «Верона» на выезде встретится с туринским «Ювентусом», а «Дженоа» примет миланский «Интер».
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