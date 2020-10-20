Тренер «Шахтёра»: Роналду — это машина. «Реал» не должен был отпускать Криштиану

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», упомянув бывшего нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду.

«Когда мы говорим о „Реале“, то можем выделить Бензема, Модрича, Асенсио, Винисиуса, Рамоса… Это отличная команда.

Что касается Роналду, то «Реалу» ни в коем случае нельзя было его отпускать. Никогда! Мы говорим о лучшем, самом эффективном футболисте в мире, о рабочей машине, которая готова к самопожертвованию. Для меня он лучший в мире. У Криштиану образцовая история. Он с 11 лет рос в Лиссабоне, оставив свой дом, чтобы стать футболистом. Для меня он является примером для всех детей. Люди слишком много критикуют Роналду за его действия, за то, как он тратит деньги… Он каждый раз отвечает на критику на поле, осознавая, откуда он. В тот день, когда о Роналду снимут фильм, и люди увидят, как он стал футболистом, его станут ценить гораздо больше", — приводит слова Каштру Marca.