Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капитан «Ренна»: в какой-то момент даже не думал, что смогу сыграть в Лиге чемпионов

Капитан «Ренна»: в какой-то момент даже не думал, что смогу сыграть в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан и защитник «Ренна» Дамьен Да Сильва поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«Для команды и болельщиков очень важно открыть для себя этот турнир. Мы осознаём, насколько нам повезло выйти в Лигу чемпионов. в этом турнире нам придётся добиваться лучших результатов и выкладываться без остатка в каждом матче, потому что в противном случае это сделает соперник. Мы полны желания и амбиций.

В какой-то момент я даже не думал о том, что смогу сыграть в Лиге чемпионов. Это большая честь. Мне не терпится, но с другой стороны, не оказываю на себя дополнительного давления. Для меня это бонус, но не финиш», — приводит слова Да Сильвы L'Equipe.

Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится сегодня, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк».

Тренер «Ренна»: «Краснодар» заслуживает такого же уважения, как «Севилья» и «Челси»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020