Футболка Кокорина, в которой он впервые забил за «Спартак», продана за 200 тыс. рублей
Вратарь «Спартака» Артём Ребров в «сториз» своего «инстаграма» сообщил, что футболка нападающего Александра Кокорина, в которой он забил первый гол в составе красно-белых, продана на благотворительном аукционе за 200 тыс. рублей.
Средства будут направлены в благотворительный фонд Реброва «Своими глазами».
29-летний Кокорин забил дебютный гол за «Спартак» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:2). Форвард реализовал пенальти во втором тайме.
Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал с московским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления ещё на год. Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи» и «Сочи».
Александр Кокорин: важная победа, плюс мой первый гол за «Спартак». Браво, парни
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