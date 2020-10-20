В «Барселоне» недовольны формой Пьянича

Руководство испанской «Барселоны» недовольно физической формой боснийского полузащитника Миралема Пьянича, сообщает sport.es.

В команде считают, что Пьянич отстаёт в интенсивности от партнёров и прибыл в команду в плохом состоянии. Главная претензия — недостаточно усердная работа во время августовского отпуска. При этом, в «Барселоне» доверяют игроку и понимают, что он недавно переболел коронавирусом.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет выпустить Пьянича на поле в матче группового этапа Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем», чтобы он успел набрать форму перед встречей с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

Миралем Пьянич перешёл в «Барселону» из туринского «Ювентуса». Стоимость трансфера составила € 60 млн.