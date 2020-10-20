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Лапорт поддержал травмированного ван Дейка

Лапорт поддержал травмированного ван Дейка
Футбол / Англия 0

Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт опубликовал в «твиттере» пост, в котором выразил поддержку защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, который получил повреждение связок коленного сустава в матче пятого тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2) и выбыл на долгий срок.

«Очень сожалею, бро. Желаю удачи и скорейшего восстановления. Никакой радости, ничего приятного, хоть мы и соперники», – написал француз.

На данный момент известно, что голландцу предстоит хирургическое вмешательство, сроки восстановления неизвестны.

Ранее стало известно, что вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда не накажут за нанесение травмы ван Дейку.

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