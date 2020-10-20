Лапорт поддержал травмированного ван Дейка
Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт опубликовал в «твиттере» пост, в котором выразил поддержку защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, который получил повреждение связок коленного сустава в матче пятого тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2) и выбыл на долгий срок.
«Очень сожалею, бро. Желаю удачи и скорейшего восстановления. Никакой радости, ничего приятного, хоть мы и соперники», – написал француз.
На данный момент известно, что голландцу предстоит хирургическое вмешательство, сроки восстановления неизвестны.
Ранее стало известно, что вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда не накажут за нанесение травмы ван Дейку.
Клопп: будем ждать ван Дейка, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы
- 20 октября 2020
-
02:03
-
01:49
-
01:28
-
00:56
-
00:48
-
00:37
-
00:24
-
00:05
- 19 октября 2020
-
23:55
-
23:40
-
23:37
-
23:18
-
23:04
-
22:55
-
22:49
-
22:37
-
22:33
-
22:19
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:30
-
21:28
-
21:21
-
21:10
-
20:50
-
20:50
-
20:41
-
20:35
-
20:31
-
20:17
-
20:06
-
19:51
-
19:44
Партнерский контент