Лапорт поддержал травмированного ван Дейка

Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт опубликовал в «твиттере» пост, в котором выразил поддержку защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, который получил повреждение связок коленного сустава в матче пятого тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2) и выбыл на долгий срок.

«Очень сожалею, бро. Желаю удачи и скорейшего восстановления. Никакой радости, ничего приятного, хоть мы и соперники», – написал француз.

На данный момент известно, что голландцу предстоит хирургическое вмешательство, сроки восстановления неизвестны.

Ранее стало известно, что вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда не накажут за нанесение травмы ван Дейку.