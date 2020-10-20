КДК РФС вызовет Вилкова на заседание по матчу «Краснодар» — «Рубин»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вызовет арбитра Михаила Вилкова на заседание по матчу 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

«Рубин» прислал протест по данному матчу. Заседание состоится в среду.



Представители «Краснодара» и «Рубина» приглашены на заседание в режиме онлайн, также в заседании примет участие судья Вилков. КДК запросил в департаменте инспектирования рапорт инспектора по этому матчу», – приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, однако Вилков остановил игру для видеопросмотра спустя полторы минуты. Рефери сначала зафиксировал фол на Джордже Деспотовиче, затем показал жёлтую карточку главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. После этого Вилков возобновил игру, но спустя пару секунд после ввода мяча он остановил встречу и пошёл смотреть видео, чтобы вынести решение по эпизоду с Самошниковым. После видеопросмотра Вилков назначил пенальти в ворота «Рубина».

Согласно протоколу об использовании VAR судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру, за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления.