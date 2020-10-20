Бруну Фернандеш: выступая за «МЮ», всегда думаешь о трофеях
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
«Когда играешь за такие команды, как „Манчестер Юнайтед“, всегда думаешь о завоевании трофеев. Я не знаю, выиграем ли мы, но это важно. „Манчестер“ думает только о победах. Будет великолепно, если выиграем трофеи в этом сезоне. Мы мечтаем об этом.
Разумеется, победа над „Пари Сен-Жермен“ в 2019 году — это уже история. Это в прошлом. Тот матч не имеет ничего общего с этой игрой. У нас другая команда, у них другая команда, и это другая стадия турнира», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.
Матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября и стартует в 22:00 мск.
Эдинсон Кавани не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»
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