Сульшер: игра с «ПСЖ» станет для «МЮ» серьёзным испытанием

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы получили в соперники участника финальной стадии, „РБ Лейпциг“ в минувшем сезоне дошел до полуфинала. Мы рады, что к нам вернется Рафаэл, это произойдёт в матче с „Инстанбулом“. Это фантастическая группа для нас. Команда впервые сыграет с лучшими. Ближайший матч станет для нас самым серьёзным испытанием за последнее время», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» состоится 20 октября на парижском стадионе «Парк де Пренс». Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.