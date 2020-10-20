Пирло о матче с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов: отличная возможность бросить вызов Луческу

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего матча с киевским «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я буду делать то, что делают мои игроки. Я буду спать, буду есть, приду сюда на игру. Я не буду играть в PlayStation, но я не меняю своих привычек. Луческу был моим первым тренером, он привёл меня в основную команду, когда мне было 15 лет, а я дебютировал в 16 лет. Мы до сих пор общаемся друг с другом, я всегда буду ему благодарен. Завтра — хорошая возможность бросить ему вызов. Я спокоен, это будет моя первая игра в качестве тренера в Лиге чемпионов, но на этих турнирах и в группах первая игра имеет решающее значение», — приводит слова Пирло Football Italia.

Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Встреча пройдёт на стадионе НСК «Олимпийский». Начало матча — в 19:55 мск. Обслужит матч румынская бригада арбитров под руководством Овидиу Хацегана, ассистировать будут судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.