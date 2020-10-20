Это’О раскритиковал France Football после номинации на звание лучшего правого форварда

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О раскритиковал France Football после номинации на звание лучшего правого нападающего в истории.

«Спасибо, но я провёл 1-2 сезона на правом фланге, при этом у меня 25 лет карьеры центрального нападающего. Отсутствие уважения от France Football», — написал Самуэль Это'О в своём «твиттере».

38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой нападающий защищал с 1996 по 2014 год.