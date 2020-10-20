Это’О раскритиковал France Football после номинации на звание лучшего правого форварда
Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О раскритиковал France Football после номинации на звание лучшего правого нападающего в истории.
«Спасибо, но я провёл 1-2 сезона на правом фланге, при этом у меня 25 лет карьеры центрального нападающего. Отсутствие уважения от France Football», — написал Самуэль Это'О в своём «твиттере».
38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой нападающий защищал с 1996 по 2014 год.
France Football объявил 10 претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории
- 20 октября 2020
-
06:21
-
05:58
-
05:38
-
05:18
-
04:53
-
04:35
-
04:18
-
02:40
-
02:03
-
01:49
-
01:28
-
00:56
-
00:48
-
00:37
-
00:24
-
00:05
- 19 октября 2020
-
23:55
-
23:40
-
23:37
-
23:18
-
23:04
-
22:55
-
22:49
-
22:37
-
22:33
-
22:19
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:30
-
21:28
-
21:21
-
21:10
-
20:50
Партнерский контент