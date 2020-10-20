«Барселона» договорилась с Жераром Пике о снижении зарплаты

Защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился на снижение заработной платы, сообщает AS.
По данным источника, Пике пошёл навстречу каталонскому клубу и стал четвёртым игроком, с которым «Барселона» договорилась о снижении зарплаты.
Ранее сообщалось, что футболисты Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле оказались единственными игроками «Барселоны», кто согласился на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Остальные футболисты каталонского клуба подписали официальный документ, в котором выразили несогласие с сокращением зарплат из-за снижения доходов «Барселоны» на 30% (€ 203 млн).
«Барселона» набрала 7 очков в 4 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является «Реал». В следующем туре «Барселона» встретится с «Реалом». Игра пройдёт 24 октября, начало – в 17:00 мск.
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