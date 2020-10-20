Тухель: Погба — один из лучших полузащитников в мире
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Погба — один из лучших полузащитников в мире. Это ключ к тому, чтобы его остановить. Бруну Фернандеш делает много глубоких передач. «Манчестер Юнайтед» — одна из лучших команд в Европе по переходу из обороны в атаку. Необходимо останавливать их контратаки. Мы хотим владеть мячом, хотим навязать свой стиль. Мы должны играть с хорошей структурой, чтобы оказывать давление», — приводит слова Тухеля Goal.
Матч между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится 20 октября. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
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