Тухель: Погба — один из лучших полузащитников в мире

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Погба — один из лучших полузащитников в мире. Это ключ к тому, чтобы его остановить. Бруну Фернандеш делает много глубоких передач. «Манчестер Юнайтед» — одна из лучших команд в Европе по переходу из обороны в атаку. Необходимо останавливать их контратаки. Мы хотим владеть мячом, хотим навязать свой стиль. Мы должны играть с хорошей структурой, чтобы оказывать давление», — приводит слова Тухеля Goal.

Матч между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится 20 октября. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс».