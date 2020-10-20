«Это шутка УЕФА?» Фанаты «Баварии» возмущены выбором судьи на матч с «Атлетико» в ЛЧ
Болельщики «Баварии» остались недовольны выбором арбитра на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обсуживать игру будет Майкл Оливер, который попал в скандал после матча пятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Тогда голкипер Джордан Пикфорд нанёс серьёзное повреждение защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, однако избежал наказания.
На одном из фанатских сайтов «Баварии» появилась статья, в котором раскритиковано решение УЕФА назначить Оливера на матч Лиги чемпионов после такой грубой ошибки в АПЛ.
«Извините меня, это что, шутка УЕФА? Этот парень был ужасен в мерсисайдском дерби. Держите его подальше от нас», — отмечается в статье.
Матч между «Баварией» и «Атлетико» состоится 21 октября в Мюнхене.
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