«Это шутка УЕФА?» Фанаты «Баварии» возмущены выбором судьи на матч с «Атлетико» в ЛЧ

Болельщики «Баварии» остались недовольны выбором арбитра на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Обсуживать игру будет Майкл Оливер, который попал в скандал после матча пятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Тогда голкипер Джордан Пикфорд нанёс серьёзное повреждение защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, однако избежал наказания.

На одном из фанатских сайтов «Баварии» появилась статья, в котором раскритиковано решение УЕФА назначить Оливера на матч Лиги чемпионов после такой грубой ошибки в АПЛ.

«Извините меня, это что, шутка УЕФА? Этот парень был ужасен в мерсисайдском дерби. Держите его подальше от нас», — отмечается в статье.

Матч между «Баварией» и «Атлетико» состоится 21 октября в Мюнхене.