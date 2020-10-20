Тренер «Краснодара»: футболистам осталось просто выполнить установку, которую дал Мусаев

Тренер «Краснодара» Артур Оленин рассказал, будет ли наставник команды Мурад Мусаев помогать команде дистанционно, а также поделился мнением о сильных качествах «Ренна» в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Для „Краснодара“ групповая стадия Лиги чемпионов — исторический момент. Мы стремились сюда. Хотим проявить самые сильные качества и добиться положительного результата.
Как Мусаев будет руководить командой? Мы подготовили игроков, футболистам осталось выполнить все требования, которые предъявляет главный тренер. Нужно просто выполнить установку.
«Ренн» — хорошая команда, организованная, работоспособная, тяжело с ними играть. Но с любым соперником нужно играть и противодействовать. Сложно ли будет без Кабеллы? Любой футболист в нашей команде — значимая фигура, не важно, нападающий или защитник, но наши футболисты могут заменить любого выбывшего игрока, мы на каждого из них рассчитываем", — сказал Оленин в видео клубного YouTube-канала.
Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится сегодня, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Начало — в 22:00 мск.
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