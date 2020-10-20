Хасимото — о пяти забитых голах: футболисты «Ростова» в шутку называют меня нападающим

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото рассказал о высокой результативности, а также поделился мнением о русской кухне.
«Рекорд по голам за один сезон в лиге? Очень счастлив. Но отмечу, что партнёры по команде помогают мне и делают хорошие передачи. Часто шутят и называют меня нападающим. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом.
Почему удаётся забивать? Я всегда стараюсь подключаться к атаке в штрафную соперника. А ещё партнёры по команде делают хорошие пасы.
Выкладываю в „Инстаграм“ еду? Мне очень нравится русская кухня. Люблю борщ, блины и пельмени. Но при этом отмечу, что многие блюда довольно калорийны, и мне не стоит слишком увлекаться такой едой», — цитирует Хасимото пресс-служба клуба.
Кэнто провёл в нынешнем сезоне РПЛ 9 матчей и забил 5 голов.
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