Хасимото — о пяти забитых голах: футболисты «Ростова» в шутку называют меня нападающим

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото рассказал о высокой результативности, а также поделился мнением о русской кухне.

«Рекорд по голам за один сезон в лиге? Очень счастлив. Но отмечу, что партнёры по команде помогают мне и делают хорошие передачи. Часто шутят и называют меня нападающим. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом.



Почему удаётся забивать? Я всегда стараюсь подключаться к атаке в штрафную соперника. А ещё партнёры по команде делают хорошие пасы.



Выкладываю в „Инстаграм“ еду? Мне очень нравится русская кухня. Люблю борщ, блины и пельмени. Но при этом отмечу, что многие блюда довольно калорийны, и мне не стоит слишком увлекаться такой едой», — цитирует Хасимото пресс-служба клуба.

Кэнто провёл в нынешнем сезоне РПЛ 9 матчей и забил 5 голов.